Хаккинен: никто не может критиковать «Мерседес» за отличную работу

Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал результаты нынешнего сезона. Многие болельщики и эксперты остались недовольны скучной гонкой во Франции, завершившейся очередным триумфом «Мерседеса». Но, по мнению финского пилота, в этом нет вины доминирующей команды.
«Я думаю, что в Формуле-1 пилоты должны атаковать с самого старта. И не нужно никого ограничивать выбором шин или необходимостью экономии топлива. Гонщикам должно быть трудно, они должны упорно работать на протяжении всей гонки, тогда команды смогут конкурировать с «Мерседесом».
Но что никто не может сделать, так это критиковать «Мерседес» за то, что команда отлично выполняет свою работу. «Мерседес» выиграл все восемь гонок в текущем сезоне. Их машина отлично работает, а пилоты справляются с поставленными задачами», — цитирует Хаккинена Unibet.
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