Уэббер: Феттелю нужно чуть больше помощи от «Феррари», он всё ещё классный пилот

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля не стоит списывать со счетов, несмотря на неудачно складывающийся сезон. Уэбер призвал «Феррари» активнее поддерживать Феттеля.

«Я думаю, что ему нужно чуть больше помощи, чтобы у него было меньше обязанностей в команде. Важно, чтобы он знал, что с понедельника по пятницу все вопросы эффективно решаются.

Себастьян всё ещё является классным пилотом, но очень сложно опередить «Мерседес» и Льюиса Хэмилтона», — цитирует Уэббера Reuters.

Феттель в зачёте пилотов занимает третье место, набрав 111 очков. От лидирующего гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона он отстаёт на 76 очков. В нынешнем сезоне Феттель ещё не выиграл ни одной гонки.