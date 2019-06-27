Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал, переживает ли он по поводу слухов о своей возможной замене на фоне слабых результатов на старте сезона-2019.



«Нет, я не обеспокоен. Думаю, сейчас очевидно, что никто недоволен, а я больше всех недоволен своим выступлением, ведь я гонщик. Я чувствую, что мы далеко от того, чтобы показывать истинный потенциал, это неприятно, и никто этим недоволен. Сейчас мы просто пытаемся сконцентрироваться на том, чтобы собрать всё воедино.



Мне нужно довольно существенно поменять свой подход. Ну а команда со своей стороны пытается найти способы подстроиться под мой стиль пилотажа. Без сомнений, я должен меняться. Всё ещё есть вещи, которые я могу сделать лучше, чтобы лучше подходить к этой машине. На этом я и пытаюсь концентрироваться. Сейчас машина довольно нестабильна. В некоторых сессиях мы быстры, иногда нет. Просто нужно найти стабильную базу.



Думаю, в конечном счёте, когда ты выходишь из этой ситуации, то это всегда делает тебя сильнее. Я так смотрю на эту ситуацию. Конечно, вещи сейчас идут не так, как я хочу, но я вполне уверен, что я стану более цельным гонщиком, когда пройду эту фазу», — приводит слова Гасли RaceFans.

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