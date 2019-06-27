Экклстоун предложил разделить Ф-1 на чемпионат конструкторов и команд

Почётный президент Формулы-1 Берни Экклстоун предложил собственный план действий, направленных на повышение зрелищности чемпионата. По мнению Экклстоуна, необходимо проводить раздельные чемпионаты конструкторов и команд.

«Я бы разделил на чемпионат конструкторов и команд, при этом никакого влияния на общий зачёт пилотов это бы не оказало. В чемпионате конструкторов участвовали бы команды, производящие двигатель и шасси, например «Мерседес» или «Феррари». В чемпионате команд выступили бы коллективы, которые должны построить машину вроде очень сложного болида Формулы-2.

К примеру, если «Хонда» не захочет участвовать в качестве полноценной команды или «Рено» решит не участвовать в качестве конструктора, они смогут поставлять детали — силовые установки, но они должны работать весь сезон. У команд будет лишь один запасной двигатель на случай поломки.

Если будут желающие создать команду, то у них появится такой шанс. Я бы дал новому коллективу болид, запасной двигатель и $ 30 млн в год. В этом случае можно было бы забыть об ограничении бюджетов. Надо будет лишь грамотно руководить командой и находить спонсоров.

Думаете, что даже хороший пилот не сможет победить команду из чемпионата конструкторов? Нет, это не так. Нужно лишь сбалансировать кое-что, чтобы сделать победу в чемпионате возможной. Например, нужно вернуть дозаправки, ввести один комплект шин, но сделать возможность замены резины при дозаправке. Возможно, нужно будет изменить вес болидов. Если вдруг чемпионат команд окажется недостаточно быстрым, машины конструкторов можно сделать тяжелее. Важно ещё сделать так, чтобы при желании на старт можно было выпустить лишь одну машину.

Подобные правила помогли бы привлечь новых производителей. Например, «Ауди» была близка к приходу в Формулу-1. Они уверены, что их инженеры могут создать болид и двигатель.

Команда, выигравшая чемпионат конструкторов, сможет назвать себя чемпионом мира. А победитель в чемпионате команд будет называть себя лучшим среди команд. Каждый чемпионат получит своего спонсора. В этом случае у нас будут отличные гонки. И тогда мы сможем сбалансировать между двумя типами болидов», — приводит слова Экклстоуна ESPN.