Сайнс и Хюлькенберг получат новые двигатели и будут оштрафованы

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс и пилот заводской команды «Рено» Нико Хюлькенберг получат новые моторы на ран-при Австрии и будут оштрафованы за замену компонентов потерей позиций на стартовой решётке, сообщает в своём «твиттере» Алюберт Фабрега.



Оба пилота будут стартовать из задней части пелотона. Ранее стало известно, что новый мотор «Хонда» на предстоящем этапе получит и пилот «Торо Россо» Александер Албон.



Мотор на болиде «Рено» Даниэля Риккардо был заменён на Гран-при Франции, а вот Хюлькенбергу не стали менять силовую установку поскольку он уже превысил количество допустимых компонентов, а команда хотела избежать штрафов на домашнем Гран-при.

Гран-при Австрии пройдёт на трассе «Ред Булл Ринг» с 28 по 30 июня.