Сайнс и Хюлькенберг получат новые двигатели и будут оштрафованы
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс и пилот заводской команды «Рено» Нико Хюлькенберг получат новые моторы на ран-при Австрии и будут оштрафованы за замену компонентов потерей позиций на стартовой решётке, сообщает в своём «твиттере» Алюберт Фабрега.
Оба пилота будут стартовать из задней части пелотона. Ранее стало известно, что новый мотор «Хонда» на предстоящем этапе получит и пилот «Торо Россо» Александер Албон.
Мотор на болиде «Рено» Даниэля Риккардо был заменён на Гран-при Франции, а вот Хюлькенбергу не стали менять силовую установку поскольку он уже превысил количество допустимых компонентов, а команда хотела избежать штрафов на домашнем Гран-при.
Гран-при Австрии пройдёт на трассе «Ред Булл Ринг» с 28 по 30 июня.
- 27 июня 2019
-
18:16
-
17:27
-
17:22
-
16:46
-
16:44
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20
-
00:49
-
00:14
- 26 июня 2019
-
22:29
-
21:55
-
21:00
-
19:34
-
18:04
-
17:38
-
16:19
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
14:04
-
13:09
-
12:46
-
12:38
Партнерский контент