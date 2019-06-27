Петров считает, что Гасли закончит сезон-2019 в «Ред Булл»

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал многочисленные предположения, что Пьер Гасли на фоне слабых результатов может быть заменён в «Ред Булл» на россиянина Даниила Квята ещё в ходе сезона-2019 Формулы-1.



«Поскольку цель «Ред Булл» в этом году — не выиграть чемпионат, а расти и попытаться бороться за чемпионство в будущем году, то, думаю, Гасли находится в хорошем положении, чтобы спокойно закончить этот сезон. Да, возможно, на его выступлении сказывается борьба с таким сильным гонщиком, как Ферстаппен. Возможно, ему чуть не подходит эта машина и он никак не может найти максимально удобные для себя настройки и баланс, чтобы ехать быстро и привыкать к этому автомобилю. Поэтому он пока проигрывает напарнику очень много», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».