Петров считает, что Гасли закончит сезон-2019 в «Ред Булл»

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал многочисленные предположения, что Пьер Гасли на фоне слабых результатов может быть заменён в «Ред Булл» на россиянина Даниила Квята ещё в ходе сезона-2019 Формулы-1.
«Поскольку цель «Ред Булл» в этом году — не выиграть чемпионат, а расти и попытаться бороться за чемпионство в будущем году, то, думаю, Гасли находится в хорошем положении, чтобы спокойно закончить этот сезон. Да, возможно, на его выступлении сказывается борьба с таким сильным гонщиком, как Ферстаппен. Возможно, ему чуть не подходит эта машина и он никак не может найти максимально удобные для себя настройки и баланс, чтобы ехать быстро и привыкать к этому автомобилю. Поэтому он пока проигрывает напарнику очень много», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».
- 27 июня 2019
-
18:16
-
17:27
-
17:22
-
16:46
-
16:44
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20
-
00:49
-
00:14
- 26 июня 2019
-
22:29
-
21:55
-
21:00
-
19:34
-
18:04
-
17:38
-
16:19
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
14:04
-
13:09
-
12:46
-
12:38