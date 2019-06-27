ФИА и команды Формулы-1 обсудят возможность возвращения шин образца 2018 года

Команды Формулы-1 и ФИА обсудят возможность возвращения к шинам образца 2018 года с более толстым рабочим слоем, сообщает Motorsport. Встреча будет организована Международной автомобильной федерацией в дни Гран-при Австрии на фоне опасений команд о том, что смена спецификации покрышек им навредила, а «Мерседес» увеличил своё преимущество за счёт этих изменений.



Совещание пройдёт завтра, 28 июня, перед пятничными тренировками Гран-при Австрии.



Согласно регламенту, для того чтобы изменения были приняты и ФИА отправила специальный запрос в «Пирелли» об изменении спецификации резины, за эти изменения должны проголосовать семь команд из 10. По информации прессы, за возвращение резины старой спецификации сейчас выступают шесть команд.

В настоящий момент возврат к шинам 2018 года поддерживают «Альфа Ромео», «Феррари», «Торо Россо», «Ред Булл», «Хаас», и «Рено». «Мерседес» и его клиенты выступают против, однако решающий голос останется за «Рейсинг Пойнт», которые также испытывают проблемы с прогревом шин, хоть и являются клиентами «Мерседеса».