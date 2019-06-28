Формула-1. Гран-при Австрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 28 июня, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоятся пятничные тренировки девятого этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Австрии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австрии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австрии Формулы-1
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