Расселл: быстрые пит-стопы доказывают, что «Уильямс» — не кучка идиотов

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подчеркнул, что времена пит-стопов команды во время гонок доказывают, что коллектив не является кучкой идиотов. На Гран-при Франции механики обслужили болид Роберта Кубицы за рекордные для Формулы-1 1,97 секунды.
«Команда Формулы-1 — это огромная структура. Дело в том, что каждый, кто приезжает на гоночную трассу, будь то «Уильямс», «Мерседес» или любая другая команда, их задача — показать максимум из того, что им предоставлено. Механики — не пилоты или аэродинамики. Так что, независимо от того, боремся мы за первую или последнюю позицию, они мотивированы показать, что они лучшие в пелотоне.
Они могли бы считать, что мы ни за что не боремся и им нет смысла демонстрировать свои способности, но такой быстрый пит-стоп, как у нас, говорит о том, что «Уильямс» — не кучка идиотов», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport Week.
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