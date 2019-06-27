П. Алёшин считает разговоры о возвращении Квята в «Ред Булл» преждевременными

Директор молодёжной программы SMP Racing Петр Алёшин прокомментировал предположения, что гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли может лишиться места в основной команде «быков» ещё до завершения сезона-2019 Формулы-1. Гасли мог бы заменить российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, в 2015–2016 годах уже выступавший за «Ред Булл».



«Я знаю Пьера как очень быстрого и умного гонщика, при этом он ещё и отличный парень. Сейчас ему непросто, давление высоко. Даст ему Марко ещё шанс или нет, посмотрим. Сейчас говорить, как мне кажется, рано. Что касается Квята — тоже преждевременная тема. Но в принципе всегда переход в команду более высокого уровня — это шаг вперёд и дополнительная мотивация», — заявил Алёшин-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата».