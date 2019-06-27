Хэмилтон выступил против возврата к шинам образца 2018 года

Завтра, 28 июня, команды Формулы-1 и ФИА обсудят возможность возврата к шинам образца 2018 года. Но ещё до начала обсуждения пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался против этой идеи, подчеркнув, что прошлогодняя версия резины хуже нынешней.

«Завтра утром по этому вопросу пройдёт встреча. Мы все надеемся, что там будет присутствовать пилот. Ему не так обязательно будет выступить — достаточно будет просто сказать: „Нет, это не так“, если разговор уйдёт не в то русло. Слышал, что они попытаются вернуться к шинам 2018 года, но та резина хуже, чем нынешняя.

В минувшем сезоне поддерживать рабочее окно было сложно, шины пузырились и были намного хуже. Невозможно было делать то, что я делал в минувшей гонке или в Монреале, когда я преследовал Феттеля. Этот вопрос касается улучшения гонок в целом. Мы уже поняли, что прошлогодние образцы резины были нелучшими», — приводит слова британца RaceFans.