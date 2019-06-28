Албон нашёл позитив в получении штрафа за новый мотор

27 июня стало известно, что в «Торо Россо» приняли решение заменить силовую установку на болиде пилота команды Александера Албона к Гран-при Австрии. Таким образом, гонщик получит штраф и будет стартовать в конце пелотона. Тем не менее, Албон сумел найти в этом позитив, отметив, что при таком положении можно будет себе позволить поэкспериментировать.
«Конечно, это будет не совсем обычный уик-энд. Придётся фокусироваться лишь на длинных сериях. Но как команда мы можем сосредоточиться на чём-то большем. С тем, с чем возникли проблемы во Франции. Ситуация не так плоха, мы можем относиться к сессиям как к тестам и делать то, чего бы мы не рискнули делать в обычных ситуациях.
«Макларен» и «Рено» были сильны во Франции. Надеемся, что мы вернёмся сильнее в Австрии и сумеем отыграться на нашей домашней гонке", — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.
- 28 июня 2019
-
00:25
- 27 июня 2019
-
23:36
-
23:29
-
22:45
-
21:53
-
20:49
-
20:05
-
18:16
-
17:27
-
17:22
-
16:46
-
16:44
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20
-
00:49
-
00:14
- 26 июня 2019
-
22:29
-
21:55
-
21:00
-
19:34
-
18:04
-
17:38
-
16:19