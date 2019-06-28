Албон нашёл позитив в получении штрафа за новый мотор

27 июня стало известно, что в «Торо Россо» приняли решение заменить силовую установку на болиде пилота команды Александера Албона к Гран-при Австрии. Таким образом, гонщик получит штраф и будет стартовать в конце пелотона. Тем не менее, Албон сумел найти в этом позитив, отметив, что при таком положении можно будет себе позволить поэкспериментировать.

«Конечно, это будет не совсем обычный уик-энд. Придётся фокусироваться лишь на длинных сериях. Но как команда мы можем сосредоточиться на чём-то большем. С тем, с чем возникли проблемы во Франции. Ситуация не так плоха, мы можем относиться к сессиям как к тестам и делать то, чего бы мы не рискнули делать в обычных ситуациях.

«Макларен» и «Рено» были сильны во Франции. Надеемся, что мы вернёмся сильнее в Австрии и сумеем отыграться на нашей домашней гонке", — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.