Хэмилтон заявил, что его слова о Вольфе были неправильно поняты

В дни Гран-при Франции пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отвечая на вопросы о возможном назначении главы немецкой команды Тото Вольфа на пост руководителя Ф-1, отмечал, что австриец станет не лучшим выбором, поскольку на должность босса чемпионата необходимо искать нейтрального управленца. Однако уже по приезду на этап в Австрию, британец заявил, что его слова были трактованы не совсем верно.

«В последние дни я испытывал немного противоречивые чувства. Уверен, что этот пост должен занять кто-то другой. Но после гонки думал о том, что я не знаю лучшего руководителя, чем Тото. В общем, я дал комментарий, но мне кажется, что он был не совсем правильно понят.

В последние несколько дней я также думал о том, что привлечение кого-то, кто мало знаком с Формулой-1, тоже не совсем верное решение. Если посмотреть на Тото, он управлял двумя командами и пришёл в Формулу-1 из другого бизнеса. Не знаю, как у него всё это получается. Я бы никогда не смог выполнять работу, но позитив в том, что он не сможет делать мою работу.

Как бы то ни было, я не знаю никого, кто бы мог выполнять свои обязанности лучше, чем он. Конечно, я знаю представителей из другого бизнеса, которые отлично справляются со своими делами, но не думаю, что они хороши как Вольф. Всё потому что я могу видеть структуру работы изнутри. Он делает особенные вещи", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.