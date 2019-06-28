Ферстаппен считает, что проблемы с шинами влияют на зрелищность гонок Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что причиной незрелищных гонок в Формуле-1 являются не только концепции болидов, но и работа шин. Вопрос о качестве гонок в Формуле-1 был вновь поднят после Гран-при Франции, соревнования получились довольно скучными. В 2021 году запланировано серьёзное изменение концепции болидов, направленное на создание условий для более интересной борьбы между пилотами.

«Конечно, устанавливать рекорды круга и прочее здорово. Но, возможно, если машины будут на одну – две секунды медленнее, мы сможем ехать друг за другом плотнее. И это будет замечательно.

Но, на мой взгляд, речь идёт не только исключительно о функциональности болида, но также о шинах. Если едешь очень близко к кому-то, то за два – три круга шины сильно нагреваются, после чего начинаешь скользить по трассе. Поэтому в итоге зачастую начинаешь отставать. В таких случаях приходится рано уезжать на пит-стоп, что влияет на всю гонку», — цитирует Ферстаппена RaceFans.