Грожан считает, что команды не смогут навязать пилотам позицию по регламенту Ф-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что пилоты Формулы-1 могут высказаться по поводу изменения регламентов Формулы-1 на 2021 год с помощью Ассоциации пилотов Гран-при (GPDA). Сам Грожан является одним из руководителей этого органа. По его словам, эта схема будет препятствовать тому, чтобы гонщики действовали в интересах собственных команд.

«Мнение пилотов будет высказываться через GPDA. Решение должно быть принято большинством. Поэтому, даже если два пилота из какой-то команды постараются сделать что-то на пользу своей команде, они не получат преимущества. Ведь 18 других пилотов будут против этого. Поэтому я считаю эту систему правильной.

Это такая же ситуация, как была с изменениями правил в части веса болида. Когда мы проголосовали за минимальный вес в 80 кг, это решение принималось в GPDA. Несколько пилотов были против.

У нас голосование. Если 50,1 процента пилотов голосуют за, то решение вступает в силу, мы начинаем продвигать его. Там нет места для политики или финансовых преимуществ. Нам не нужны такие игры», — цитирует Грожана Formula Spy.