Кубица: плохие результаты никак не связаны с моей рукой

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица отказался связывать неудачные результаты в нынешнем сезоне с последствиям травмы руки, которую он получил во время аварии в ралли несколько лет назад. Пока Кубица уступает не только представителям других команд, но и своему напарнику Джорджу Расселлу.

«У Расселла отличная скорость, он обладает огромным талантом. Кроме того, его поддерживает «Мерседес», он сможет показывать хорошие результаты на конкурентоспособном болиде. В настоящее время у него нет такой машины.

Что касается меня, то могу лишь сказать, что текущие результаты никак не связаны с моей рукой. Гран-при Монако — хороший пример, многие говорили, что я не смогу там пилотировать. Но все мои проблемы были связаны с техникой, а не с физическим состоянием. Тем не менее мне приходится сталкиваться с предрассудками людей», — цитирует Кубицу Auto Bild.