Источник: Хюлькенберг может перейти в Формулу-Е

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг может перейти в команду «Порше» в Формуле-Е, сообщает Auto Motor und Sport. Ранее появились слухи, согласно которым Хюлькенберга в «Рено» может в следующем сезоне заменить Эстебан Окон. По данным источника, немецкий пилот в итоге может оказаться в другой серии.

«Есть различные варианты с «Рено», которые могут сработать. Возможно, всё решится само собой. Проблем со сном в течение следующих недель у меня не будет.

Что касается следующего сезона, то всё просто. Я хочу пилотировать конкурентоспособный болид. Пока мне нечего сказать, я сосредоточен на гонках. Нет поводов, чтобы торопиться. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует немецкого пилота «Рено» Auto Motor und Sport.

Отметим, что Хюлькенберг в 2015 году выиграл гонку «24 часа Ле-Мана» в составе «Порше». Несмотря на это, по словам Нико, он сосредоточен на Формуле-1.