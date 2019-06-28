Расселл опроверг слухи о желании покинуть «Уильямс»
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл опроверг появившиеся слухи, согласно которым он хочет перейти в другую команду. Ранее сообщалось, что 21-летний британец рассчитывает на скорый переход в более успешную команду. В «Уильямсе» он заметно опережает своего напарника Роберта Кубицу. При этом оба пилота ещё не набрали ни одного очка из-за проблем с болидом.
«Если честно, мне всё это неинтересно. Я лишь заинтересован в получении обратной связи от моей команды и от «Мерседеса». Мне не так важно, что пишут в прессе.
В настоящее время я сосредоточен исключительно на выступлении за «Уильямс». Учитывая поддержку «Мерседеса», я в будущем буду водить либо белую, либо серебристую машину», — цитирует Расселла GrandPX.News.
Расселл: прогресс «Уильямса» будет виден только через пять-шесть гонок
- 28 июня 2019
-
12:39
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:36
-
09:48
-
09:11
-
09:00
-
01:05
-
00:25
- 27 июня 2019
-
23:36
-
23:29
-
22:45
-
21:53
-
20:49
-
20:05
-
18:16
-
17:27
-
17:22
-
16:46
-
16:44
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20
Партнерский контент