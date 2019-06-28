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Расселл опроверг слухи о желании покинуть «Уильямс»

Расселл опроверг слухи о желании покинуть «Уильямс»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл опроверг появившиеся слухи, согласно которым он хочет перейти в другую команду. Ранее сообщалось, что 21-летний британец рассчитывает на скорый переход в более успешную команду. В «Уильямсе» он заметно опережает своего напарника Роберта Кубицу. При этом оба пилота ещё не набрали ни одного очка из-за проблем с болидом.

«Если честно, мне всё это неинтересно. Я лишь заинтересован в получении обратной связи от моей команды и от «Мерседеса». Мне не так важно, что пишут в прессе.

В настоящее время я сосредоточен исключительно на выступлении за «Уильямс». Учитывая поддержку «Мерседеса», я в будущем буду водить либо белую, либо серебристую машину», — цитирует Расселла GrandPX.News.

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