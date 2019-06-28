На болиде Боттаса установили старый двигатель из-за утечки

Во время первой свободной практики Гран-при Австрии на болиде пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса заменили двигатель. Механики вернули двигатель, с которым финн выступал в первых Гран-при сезона-2019. Возможно, «Мерседес» вернёт на болид новую версию двигателя, но пока команда ведёт работу над установлением причин произошедшего.
Отметим, что у Боттаса проблемы с двигателем возникали ещё и во время Гран-при Канады после перехода на новую версию силовой установки. В Монреале у напарника Боттаса Льюиса Хэмилтона была обнаружена течь в гидравлике. Поломку устранили за несколько часов до старта гонки.
Боттас в зачёте пилотов занимает второе место, уступая напарнику Льюису Хэмилтону 36 очков.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию свободной практики Гран-при Австрии.
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