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Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Австрии, Квят — 12-й

Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Австрии, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

В Австрии завершилась первая сессия свободной практики. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, тройку замкнул ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-е время, его напарник Александр Албон был 13-м.

Сессия была прервана за две минуты до окончания, когда от болида гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга после сильной атаки в предпоследнем повороте оторвалась левая часть переднего антикрыла и осколки оказались на трассе.

Гран-при Австрии. Свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:04.838
2. Себастьян Феттель («Феррари») — + 0,144.
3. Валттери Боттас («Мерседес») — + 0,161.
4. Шарль Леклер («Феррари») — + 0,303.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,422.
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — + 0,540.
7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 0,664.
8. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,008.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») —+ 1,038.
10. Ландо Норрис («Макларен») — + 1,287.
11. Ромен Грожан («Хаас») — + 1,297.
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,434.
13. Александер Албон («Торо Россо») — + 1,447.
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 1,545.
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 1,619.
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1,870.
17. Кими Райкконен (Альфа Ромео») — +1,891.
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,918.
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,967.
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,827.

Формула-1 2019. Гран-при Австрии. Свободная практика 1
28 июня 2019 года, пятница. 12:00 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:04.838
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.144
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.161
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