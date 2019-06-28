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Ферстаппен сделал особенный дизайн шлема для Гран-при Австрии

Ферстаппен сделал особенный дизайн шлема для Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разработал необычный дизайн шлема для домашнего этапа своей команды — Гран-при Австрии. Ферстаппен подготовил для этапа на «Ред Булл Ринг» шлем жёлтого цвета. Такой выбор связан с фирменными цветами личного спонсора голландского пилота — сети супермаркетов Jumbo. На остальных этапах сезона-2019 Ферстаппен использует шлем тёмно-синего цвета — в соответствии с фирменной раскраской «Ред Булл».

Посмотреть фото можно на YouTube-аккаунте «Ред Булл».

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