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Ферстаппен: не собираюсь до 35 лет бороться за четвёртое место

Ферстаппен: не собираюсь до 35 лет бороться за четвёртое место
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хочет добиться в Формуле-1 большего. В нынешнем сезоне голландец лишь дважды поднимался на подиум. Несмотря на большие амбиции, Ферстаппен признался, что пока не планирует уходить из команды.

«Конечно, я выступаю в Формуле-1 не ради четвёртого места, я хочу побеждать. Такие результаты не приносят удовольствия, хотя в этом и что-то есть. Мы не слишком сильно отстаём от «Мерседеса» и «Феррари». Наша проблема — нехватка скорости в поворотах и на прямых, в такой ситуации нужно продолжать активно работать.

Я сейчас не думаю о будущем. Пока я сосредоточен на нашем проекте с «Хондой», у нас большой потенциал, мы лишь недавно начали сотрудничать. Но, конечно, я не планирую бороться за четвёртое место до 35 лет. Посмотрим», — цитирует Ферстаппена F1i.

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