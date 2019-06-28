Источник: Ферстаппен может вести переговоры с другими командами после ГП Венгрии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет обсуждать условия сотрудничества с конкурентами команды, если не выиграет гонку до Гран-при Венгрии, утверждает испанская газета Marca. Предполагается, что данное условие прописано в контракте голландского пилота.
Ранее представители «Ред Булл» подтвердили, что в контракте Макса есть дополнительные пункты, но не стали вдаваться в подробности.
Напомним, что в нынешнем сезоне Ферстаппен лишь дважды поднимался на пьедестал. Периодически возникают слухи, согласно которым Макс может перебраться в «Мерседес». Сам Ферстаппен заявил, что сфокусирован на выступлении за «Ред Булл». В то же время он подчеркнул, что не планирует до 35 лет бороться за четвёртое место.
Ферстаппен: не собираюсь до 35 лет бороться за четвёртое место
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