За первую практику Гран-при Австрии пилоты сломали девять антикрыльев

Высокие бордюры автодрома «Ред Булл Ринг» привели к серьёзным проблемам для гонщиков и команд Формулы-1 в ходе первой части пятничных свободных заездов Гран-при Австрии, сообщает Auto Motor und Sport. За полтора часа тренировки гонщики Формулы-1 повредили девять передних антикрыльев. Сразу три крыла пришлось на долю команды-хозяйки — «Ред Булл». Советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко признал, что теперь у его команды осталось не так много запасных деталей.



Два антикрыла сломал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — из них одно команда сумеет починить. Пока неизвестно, можно ли восстановить антикрыло, которое повредил пилот «Феррари» Шарль Леклер. Не подлежит восстановлению антикрыло Ромена Грожана, а вот «Рейсинг Пойнт» сумеет восстановить деталь от болида Лэнса Стролла.



Зрелищнее всего сломал переднее антикрыло пилот «Рено» Нико Хюлькенберг: после сильной атаки бордюра левая часть крыла полностью отвалилась от его машины.

Посмотреть видео происшествия с Хюлькенбергом можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.