В «Рейсинг Пойнт» верят, что лимит на бюджеты в Ф-1 можно будет ещё сократить

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что в будущем бюджеты команд могут быть ограничены ещё больше. Ранее стало известно, что с 2021 года ограничение составит $ 175 млн в год. Представители ряда команд считают, что необходимо ещё больше сократить максимальный бюджет, чтобы уравнять шансы команд.

«На мой взгляд, было бы хорошо, если бы эта цифра была ещё ниже. Думаю, что $ 175 млн с учётом всех исключений могут превратиться в $ 240-250 млн. Но по крайней мере начало уже положено. Может, через пять лет мы ещё сильнее сократим бюджеты. В любом случае это лучше, чем ничего.

Конечно, ведущие команды, которые тратят больше, будут думать о том, как сократить траты. Мы движемся в правильном направлении», — цитирует Зафнауэра Motorsport.