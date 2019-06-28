Ферстаппен и Боттас разбили машины во второй тренировке Гран-при Австрии
Сразу два гонщика топ-команд Формулы-1 попали в серьёзные аварии в ходе второй тренировки Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». Сначала свой «Ред Булл» в последнем повороте трассы разбил голландский гонщик Макс Ферстаппен. На его машине оказалась сильно повреждена задняя часть.
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Спустя всего несколько минут после возобновления сессии в аварию попал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его автомобиль сорвало с траектории, после чего Боттас практически под прямым углом врезался в отбойник. Как и Ферстаппен, Валттери не пострадал и самостоятельно покинул кокпит. Вторая пауза в тренировке составила менее 10 минут.
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Австрии Формулы-1.
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