Леклер — лучший во второй тренировке ГП Австрии, Квят — 15-й

На автодроме «Ред Булл Ринг», что в Шпильберге, завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Пьер Гасли на «Ред Булл».

Даниил Квят на «Торо Россо» показал пятнадцатое время, в то время как его напарник Александер Албон стал тринадцатым.

Напомним, что в ходе сессии болиды разбили Валтерри Боттас и Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.05,086

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,331

3. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,401

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,443

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,459

6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,615

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,642

8. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,785

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,793

10. Ландо Норрис («Макларен») — +0,866

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,874

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,878

13. Александер Албон («Торо Россо») — +0,978

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,033

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,062

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,163

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,332

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,743

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,131

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,422.