Леклер — лучший во второй тренировке ГП Австрии, Квят — 15-й

На автодроме «Ред Булл Ринг», что в Шпильберге, завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Пьер Гасли на «Ред Булл».
Даниил Квят на «Торо Россо» показал пятнадцатое время, в то время как его напарник Александер Албон стал тринадцатым.
Напомним, что в ходе сессии болиды разбили Валтерри Боттас и Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.05,086
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,331
3. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,401
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,443
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,459
6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,615
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,642
8. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,785
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,793
10. Ландо Норрис («Макларен») — +0,866
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,874
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,878
13. Александер Албон («Торо Россо») — +0,978
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,033
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,062
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,163
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,332
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,743
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,131
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,422.
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