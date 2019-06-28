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Боттас — про аварию: неожиданно потерял заднюю часть машины

Боттас — про аварию: неожиданно потерял заднюю часть машины
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал собственную аварию во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг». Боттас потерял машину на втором секторе трассы. Сам гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из автомобиля, у которого была сильно повреждена передняя часть.

«Со мной всё в порядке. Просто неожиданно потерял заднюю часть машины в пятом повороте. Очень неожиданно. Я сделал корректирующее движение рулём, но было уже слишком поздно. Днём здесь немного более ветрено, а трасса сильно наказывает за ошибки. Такое может случаться», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images
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