Ферстаппен объяснил аварию во второй практике ветреной погодой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об аварии, случившейся с ним в ходе второй свободной практики Гран-при Австрии. По словам голландца, к инциденту привела ветреная погода.

«Я уже жаловался на то, что здесь достаточно опасный ветер. Я вошёл в поворот и потерял заднюю часть машины. В целом болид очень чувствителен к ветру, и аварии могут случаться. Но в общем я остался доволен работой машины, и я сосредоточусь на этом. Не знаю, сумею ли я пробиться на второй ряд стартовой решётки. Посмотрим», — приводит слова голландца GPblog.

Видео аварии Ферстаппена во второй свободной практике Гран-при Австрии можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, лучшее время во второй тренировке ГП Австрии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.