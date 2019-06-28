Ферстаппен объяснил аварию во второй практике ветреной погодой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об аварии, случившейся с ним в ходе второй свободной практики Гран-при Австрии. По словам голландца, к инциденту привела ветреная погода.
«Я уже жаловался на то, что здесь достаточно опасный ветер. Я вошёл в поворот и потерял заднюю часть машины. В целом болид очень чувствителен к ветру, и аварии могут случаться. Но в общем я остался доволен работой машины, и я сосредоточусь на этом. Не знаю, сумею ли я пробиться на второй ряд стартовой решётки. Посмотрим», — приводит слова голландца GPblog.
Видео аварии Ферстаппена во второй свободной практике Гран-при Австрии можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Напомним, лучшее время во второй тренировке ГП Австрии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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