Де Врис выиграл квалификацию Формулы-2 в Австрии, Шумахер — 7-й, Мазепин — 12-й

Голландский гонщик Ник де Врис показал лучшее время в квалификации австрийского этапа Формулы-2 на автодроме «Ред Булл Ринг». Де Врис менее чем на две десятые опередил француза Адриана Юбера.
Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик занял седьмое место, российский гонщик Никита Мазепин стал 12-м. Дебютирующий в серии протеже «Ред Булл» Патрисио О'Уорд в дебютной сессии оказался 17-м.
Формула-2. «Ред Булл Ринг». Квалификация
1. Ник де Врис — 1:14.143
2. Адриан Юбер — 1:14.309
3. Чжоу Гуаньюй — 1:14.371
4. Нобухару Мацусита — 1:14.399
5. Лука Гьотто — 1:14.429
6. Николас Латифи — 1:14.483
7. Мик Шумахер — 1:14.488
8. Луис Делетраз — 1:14.625
9. Серджио Сетте Камара — 1:14.709
10. Каллум Айлотт — 1:14.755
11. Шон Гелаэл — 1:14.808
12. Никита Мазепин — 1:14.882
...17. Патрисио О'Уорд — 1:15.327.
- 28 июня 2019
-
19:08
-
18:54
-
18:33
-
18:08
-
17:49
-
17:36
-
16:55
-
16:10
-
16:06
-
15:23
-
14:56
-
14:33
-
14:12
-
13:45
-
13:15
-
12:39
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:36
-
09:48
-
09:11
-
09:00
-
01:05
-
00:25
- 27 июня 2019
-
23:36
-
23:29
-
22:45
-
21:53
-
20:49
-
20:05
-
18:16
-
17:27
-
17:22
-
16:46