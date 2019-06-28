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Де Врис выиграл квалификацию Формулы-2 в Австрии, Шумахер — 7-й, Мазепин — 12-й

Де Врис выиграл квалификацию Формулы-2 в Австрии, Шумахер — 7-й, Мазепин — 12-й
Авто / Младшие серии 0

Голландский гонщик Ник де Врис показал лучшее время в квалификации австрийского этапа Формулы-2 на автодроме «Ред Булл Ринг». Де Врис менее чем на две десятые опередил француза Адриана Юбера.

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик занял седьмое место, российский гонщик Никита Мазепин стал 12-м. Дебютирующий в серии протеже «Ред Булл» Патрисио О'Уорд в дебютной сессии оказался 17-м.

Формула-2. «Ред Булл Ринг». Квалификация

1. Ник де Врис — 1:14.143
2. Адриан Юбер — 1:14.309
3. Чжоу Гуаньюй — 1:14.371
4. Нобухару Мацусита — 1:14.399
5. Лука Гьотто — 1:14.429
6. Николас Латифи — 1:14.483
7. Мик Шумахер — 1:14.488
8. Луис Делетраз — 1:14.625
9. Серджио Сетте Камара — 1:14.709
10. Каллум Айлотт — 1:14.755
11. Шон Гелаэл — 1:14.808
12. Никита Мазепин — 1:14.882
...17. Патрисио О'Уорд — 1:15.327.

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