Де Врис выиграл квалификацию Формулы-2 в Австрии, Шумахер — 7-й, Мазепин — 12-й

Голландский гонщик Ник де Врис показал лучшее время в квалификации австрийского этапа Формулы-2 на автодроме «Ред Булл Ринг». Де Врис менее чем на две десятые опередил француза Адриана Юбера.



Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик занял седьмое место, российский гонщик Никита Мазепин стал 12-м. Дебютирующий в серии протеже «Ред Булл» Патрисио О'Уорд в дебютной сессии оказался 17-м.



Формула-2. «Ред Булл Ринг». Квалификация



1. Ник де Врис — 1:14.143

2. Адриан Юбер — 1:14.309

3. Чжоу Гуаньюй — 1:14.371

4. Нобухару Мацусита — 1:14.399

5. Лука Гьотто — 1:14.429

6. Николас Латифи — 1:14.483

7. Мик Шумахер — 1:14.488

8. Луис Делетраз — 1:14.625

9. Серджио Сетте Камара — 1:14.709

10. Каллум Айлотт — 1:14.755

11. Шон Гелаэл — 1:14.808

12. Никита Мазепин — 1:14.882

...17. Патрисио О'Уорд — 1:15.327.