Феттель: буду выступать в следующем году
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель вновь дал понять, что слухи о его скором уходе из спорта не имеют под собой никаких оснований. Немец заявил, что намерен выступать и в 2020 году.
«Я в Формуле-1, потому что я люблю гонки. Современные болиды очень быстры, и пилотировать их весело. Есть ли что-то, что мы можем делать лучше? Думаю, да. Как бы то ни было, насколько я знаю, буду выступать в следующем году», — приводит слова Феттеля Nextgen-Auto.
В ходе нынешнего сезона в СМИ постоянно ходят слухи, что Феттель завершит карьеру в конце 2019 года. Особенно они усилились на фоне слабых результатов немца. В 2019 году он ещё не выиграл ни одной гонки. В общем зачёте Себастьян занимает третье место, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 76 очков.
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