Хэмилтон: плавный день, хотя я сломал пару антикрыльев

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первого дня Гран-при Австрии.
«Для меня это был плавный день без серьёзных проблем, хотя я сломал пару антикрыльев на бордюрах, как и многие другие гонщики. В этом году мы большую часть круга едем на полном газу — даже в таких поворотах, как шестой, седьмой и девятый, а также последний, а ведь они очень быстрые при наших нынешних машинах. Мы весь день уточняли настройки, чтобы улучшить их.
«Феррари» и «Ред Булл» выглядят быстрыми, особенно «Феррари», и будет интересно посмотреть, как всё сложится завтра. Это одна из трасс, где результаты всегда очень плотные и маленький разрыв может многое решить. Это позитивно, потому что означает, что у нас трудная задача. Это нормально: мы продолжим бороться, а на этой трассе можно следовать за машинами впереди. Надеюсь, и шины будут долго держаться», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
- 28 июня 2019
-
20:41
-
20:30
-
20:17
-
20:01
-
19:41
-
19:38
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
18:54
-
18:33
-
18:08
-
17:49
-
17:36
-
16:55
-
16:10
-
16:06
-
15:23
-
14:56
-
14:33
-
14:12
-
13:45
-
13:15
-
12:39
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:36
-
09:48
-
09:11
-
09:00
-
01:05
-
00:25
- 27 июня 2019
-
23:36