Хэмилтон: плавный день, хотя я сломал пару антикрыльев

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первого дня Гран-при Австрии.



«Для меня это был плавный день без серьёзных проблем, хотя я сломал пару антикрыльев на бордюрах, как и многие другие гонщики. В этом году мы большую часть круга едем на полном газу — даже в таких поворотах, как шестой, седьмой и девятый, а также последний, а ведь они очень быстрые при наших нынешних машинах. Мы весь день уточняли настройки, чтобы улучшить их.



«Феррари» и «Ред Булл» выглядят быстрыми, особенно «Феррари», и будет интересно посмотреть, как всё сложится завтра. Это одна из трасс, где результаты всегда очень плотные и маленький разрыв может многое решить. Это позитивно, потому что означает, что у нас трудная задача. Это нормально: мы продолжим бороться, а на этой трассе можно следовать за машинами впереди. Надеюсь, и шины будут долго держаться», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».