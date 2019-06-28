Пилот программы «Ред Булл» О'Уорд нацелен получить место в Ф-1 как можно быстрее

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Патрисио О'Уорд признался, что он готов пробовать силы в различных сериях, дабы как можно скорее добрать необходимые очки для Суперлицензии, что позволит претендовать на место боевого гонщика Формулы-1.

«Сомневаюсь, что смогу продолжить сезон в IndyCar, дело в вопросе бюджета. Я действительно собираюсь продолжать там, куда меня отправит „Ред Булл“. Думаю, меня ждут ещё несколько этапов в Формуле-2. Также я видел, что в прессе пишут о моём возможном участии в Супер Формуле. Я думаю, что у меня больше шансов выступать в Формуле-2 и Супер Формуле, чем продолжать в IndyCar.

Мне нужно браться за то, что дают, так как у меня нет гарантированного места на остаток сезона. В Супер Формуле я смогу поработать над собой и техникой. Все мои договорённости с «Ред Булл» базировались на возможном участии в Формуле-1. Мне должно было хватить баллов для Супер Лицензии, но в ФИА не стали принимать во внимание мои 12 баллов за Indy Lights, а также за некоторые гонки, в которых участвовало менее 12 машин. Я могу получить лицензию в 2019 году, если наберу ещё 15 баллов, но я не знаю, где мне их взять. Наша цель заключается в том, чтобы набрать необходимые очки как можно скорее», — приводит слова О'Уорда Motorsport.