Боттас рад, что серьёзно поплатился за ошибку

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал аварию во второй тренировке Гран-при Австрии и подвёл итоги пятницы.



«Удар во второй практике был довольно серьёзным, но я в порядке, ничего не болит. Здесь днём были порывы ветра — думаю, я поймал один из них. Тут очень непростые повороты, они наказывают, если ты совершаешь даже маленькую ошибку. Но я должен сказать, что предпочитаю такие типы трасс, которые наказывают за ошибки — мне такое нравится, делает всё более захватывающим.



До аварии у меня возникла с утра проблема с двигателем, из-за чего мы на первую практику вернули старый мотор. Это немножко сказалось на работе, но мы нашли чёткое направление при работе с настройками. Мы внесли довольно серьёзные изменения перед второй практикой, и до аварии ощущения были намного лучше. Так что в целом хорошие ощущения от работы машины, но другие команды тоже быстры. Вероятно, уик-энд будет очень жарким, особенно воскресенье, так что машины окажутся на пределе возможностей охлаждения тормозов и мотора. Думаю, в протоколах будет очень плотно, так что квалификация должна получиться весёлой», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».

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