Ферстаппен: к счастью, всё можно починить. А машина работала хорошо

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии и ещё раз прокомментировал собственную аварию во второй практике. Голландец дал понять, что не ожидает штрафов из-за повреждения узлов в аварии, так как многие компоненты предназначены для использования только на тренировках.



«У меня были хорошие впечатления от машины, мы смотрелись довольно конкурентоспособно. Конечно, всегда хочется большего, но мои круги до аварии были неплохими. На моём быстрейшем круге был трафик, так что мы можем быть намного ближе, чем говорит время на круге. Машина работала хорошо, нам ещё нужно немного подобрать компромисс между поворотами и скоростью на прямых, но мы изучим это вечером.



Было очень ветрено, ветер был непостоянным, что и застало меня врасплох в последнем повороте. Я потерял заднюю часть машины и весьма сильно ударил отбойник. К счастью, всё можно починить и это только пятница, так что мы не использовали все узлы, которые предназначены для гонки. Просто досадно за команду, что теперь у ней много работы. Трудно сказать, где мы в плане скорости, ведь „Мерседес“ не проехал квалификационные попытки, так что, конечно, я немного осторожен, но, по моим ощущениям, вся машина работала хорошо. Это позитивно», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».