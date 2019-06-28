Квят: с машиной было тяжёло, кое-что сработало, кое-что нет

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что в ходе свободных практик Гран-при Австрии настройки болида не были оптимальными, что значительно усложнило работу.

«Сегодня с машиной было тяжело, так что мы хотим найти что-то, за счёт чего сможем прибавить к завтрашнему дню. Ночью нам нужно хорошо поработать, чтобы сделать шаг вперёд. Мы попробовали с инженерами несколько разных направлений настроек. Кое-что сработало, а кое-что нет. Попытаемся воспользоваться всем, что смогли узнать сегодня», — приводит слова российского пилота пресс-служба «Торо Россо».

В ходе первой свободной практики Квят показал 12-й результат. Во второй тренировке Даниил занял 15-е место в итоговом протоколе.

После восьми этапов чемпионата мира в активе Квята 10 очков.