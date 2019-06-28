В «Рено» озадачены нехваткой скорости

Гонщики «Рено» Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо признали, что команда недовольна и озадачена пятничными тренировками Гран-при Австрии. Во второй сессии немец и австралиец стали 16-м и 17-м соответственно.



«Машине не хватало темпа, и несколько непонятно почему. В протоколах мы выглядим медленными, но и за рулём мне было не совсем комфортно. Нам нужно исследовать, что случилось, ведь ситуация выглядит странной», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба французской команды.



«У нас были проблемы с тем, чтобы соответствовать темпу окружающих. Трасса становилась лучше, а мы не могли прибавить вместе с ней. Темпа не было у обеих машин, так что попробуем вместе найти решение», — добавил Риккардо.