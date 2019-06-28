Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рено» озадачены нехваткой скорости

В «Рено» озадачены нехваткой скорости
Авто / Формула-1 0

Гонщики «Рено» Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо признали, что команда недовольна и озадачена пятничными тренировками Гран-при Австрии. Во второй сессии немец и австралиец стали 16-м и 17-м соответственно.

«Машине не хватало темпа, и несколько непонятно почему. В протоколах мы выглядим медленными, но и за рулём мне было не совсем комфортно. Нам нужно исследовать, что случилось, ведь ситуация выглядит странной», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба французской команды.

«У нас были проблемы с тем, чтобы соответствовать темпу окружающих. Трасса становилась лучше, а мы не могли прибавить вместе с ней. Темпа не было у обеих машин, так что попробуем вместе найти решение», — добавил Риккардо.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент