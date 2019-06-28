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Армстронг выиграл квалификацию Ф-3 в Австрии, Шварцман после поломки — 12-й

Армстронг выиграл квалификацию Ф-3 в Австрии, Шварцман после поломки — 12-й
Авто / Младшие серии 0

Пилот Prema Racing Маркус Армстронг завоевал поул в квалификации первой гонки Формулы-3 на этапе в Австрии. Второе место досталось Максу Фьютреллу из ART Grand Prix, тройку лучших замкнул Юри Випс из команды Hitech Grand Prix.

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, пилотирующий болид Prema Racing, столкнулся с техническими проблемами и показал двенадцатое время.

Формула-3. Квалификация первой гонки. Австрия

1. М. Армстронг (Prema Racing)
2. М. Фьютрелл (ART Grand Prix) — +0,123
3. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — +0,180
4. Дж. Дарувала (Prema Racing) — +0,218
5. К. Лундгард (ART Grand Prix) — +0,287
6. Дж. Хьюз (HWA RACELAB) — +0,359
7. Л. Пульчини (Hitech Grand Prix) — +0,472
8. П. Пике (Trident) — +0,474
9. Д. Бекманн (ART Grand Prix) — +0,487
10. С. Фернандес (Campos Racing) — +0,488
11. Л. Цендели (Sauber Junior Team by Charouz) — +0,518
12. Р. Шварцман (Prema Racing) — +0,561

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