Армстронг выиграл квалификацию Ф-3 в Австрии, Шварцман после поломки — 12-й

Пилот Prema Racing Маркус Армстронг завоевал поул в квалификации первой гонки Формулы-3 на этапе в Австрии. Второе место досталось Максу Фьютреллу из ART Grand Prix, тройку лучших замкнул Юри Випс из команды Hitech Grand Prix.

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, пилотирующий болид Prema Racing, столкнулся с техническими проблемами и показал двенадцатое время.

Формула-3. Квалификация первой гонки. Австрия

1. М. Армстронг (Prema Racing)

2. М. Фьютрелл (ART Grand Prix) — +0,123

3. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — +0,180

4. Дж. Дарувала (Prema Racing) — +0,218

5. К. Лундгард (ART Grand Prix) — +0,287

6. Дж. Хьюз (HWA RACELAB) — +0,359

7. Л. Пульчини (Hitech Grand Prix) — +0,472

8. П. Пике (Trident) — +0,474

9. Д. Бекманн (ART Grand Prix) — +0,487

10. С. Фернандес (Campos Racing) — +0,488

11. Л. Цендели (Sauber Junior Team by Charouz) — +0,518

12. Р. Шварцман (Prema Racing) — +0,561