Феттель остался доволен недавними обновлениями

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что работа с обновлениями, привезёнными на Гран-при Франции, в Австрии дала больший эффект. В результате немец остался доволен новинками. Вместе с тем он выразил уверенность, что машина может прибавить ещё.

«Мой выезд за пределы трассы не оказал особого влияния на нашу программу, разве что мы не смогли проехать длинные серии на „софте“. Но я смог вовремя остановиться и не повредил машину. Мы по-прежнему тестируем множество вещей и сокращаем отставание. Надеюсь, завтра мы будем лучше, чем сегодня.

Днём из-за погодных условия было немного трудно. Вообще-то, мы не испытывали новинки — мы пробовали те же обновления, которые были у нас во Франции и пытались узнать о них больше. У нас получилось это сделать. Наш баланс в поворотах не так плох, но мы всё ещё можем прибавить и мы кое-что протестировали днём. Возможно, конфигурация трассы нам поможет, но это всё равно непростой трек, где критически важно комфортно себя чувствовать в болиде», — приводит слова Феттеля официальный сайт «Феррари».