Леклер: выжали из машины максимум

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался доволен свободными практиками Гран-при Австрии, но подчеркнул, что команде в преддверии квалификации предстоит тяжело поработать.

«В целом день получился продуктивным, и мы протестировали много всего. Ощущения от болида были хорошими. Изменение направления ветра усложнило работу, особенно во второй практике. В поворотах всё стало более непредсказуемо.

Хотя мы и были сегодня быстры, нам нужно тяжело работать, чтобы сделать ещё один шаг вперёд. Я фокусируюсь на настройках, чтобы наилучшим образом подготовиться к квалификации. Думаю, что мы выжали максимум из машины, и мне не терпится узнать, где мы окажемся завтра», — приводит слова монегаска пресс-служба итальянской команды.