Лоренсо сломал позвонок и пропустит две гонки MotoGP

Сегодня, 28 июня, на трассе в Ассене состоялись тренировки Гран-при Нидерландов MotoGP. В ходе первой сессии в серьёзную аварию попал гонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо. В результате падения испанец травмировал спину. Глубокое обследование показало, что Хорхе получил компрессионный перелом позвонка. В результате Лоренсо пропустит не только гонку в Ассене, но и Гран-при Германии, который пройдёт на трассе «Заксенринг» уже в следующий уик-энд.

После этапа в Германии в чемпионате MotoGP наступит летняя пауза, потому у Лоренсо будет время на восстановление.

Ситуацию с травмой спины усугубило и то, что на минувшей неделе, в ходе тестов в Барселоне, Лоренсо также перенёс падение и травмировал тот же участок спины.

Напомним, что нынешний сезон для Лоренсо складывается не лучшим образом. На данный момент он занимает лишь 15-е место в общем зачёте, имея в активе 19 очков.