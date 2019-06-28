Марко подтвердил, что Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Сегодня, 28 июня, появилась информация, что в контракте пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена прописаны определённые условия, при которых он сможет покинуть коллектив. В австрийской команде не стали опровергать эту информацию.
Более того, советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил наличие определённых договоренностей на этот счёт. Вероятнее всего, речь идёт о том, что к определённому этапу сезона Ферстаппен должен занимать в общем зачёте конкретное место и пока поставленная цель не достигнута.
После восьми этапов чемпионата Макс занимает четвёртое место в общем зачёте, так что, скорее всего, речь идёт о том, что голландец хочет занимать как минимум третье место, сообщает Auto Motor und Sport.
Немецкий портал сообщает также, что «Мерседес» в случае борьбы с «Феррари» за контракт Макса Ферстаппена будет явным фаворитом. В качестве замены голландца в «Ред Булл» может вернуться Себастьян Феттель.
- 28 июня 2019
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