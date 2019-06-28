Сайнс: ещё больше сожалею о штрафе

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Австрии, отметив, что неплохая скорость на коротких сериях заставляет его ещё больше сожалеть о штрафе, связанном с заменой силовой установки.

«Ещё одна неплохая пятница. Всегда приятно завершать день в топ-10, сегодня я стал седьмым, пусть это всего лишь и свободная практика. Сегодня я готовился к гонке, ведь меня ждёт старт с последнего ряда. Как бы то ни было, на коротких сериях я выглядел конкурентоспособным, и это заставляет ещё больше сожалеть о штрафе.

Но что есть, то есть, и мне не стоит тратить на это энергию. Я фокусируюсь на гонке, и на длинных сериях мы выглядели вполне достойно, так что я настраиваюсь на позитив», — приводит слова испанского пилота пресс-служба «Макларена».