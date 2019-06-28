Хорнер — об исключении Тиктума: всё основывается на результатах, у него был шанс

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал исключение британца Дэниела Тиктума из молодёжной программы австрийской команды. По словам функционера, пилот не давал нужных результатов и именно это стало основным фактором при принятии решения о его увольнении.

«Это схема, которая основывается на результатах. Он испытывал сложности в Японии, это просто не сработало. Он был членом нашей молодёжной программы, но мы приняли решение, что это не тот человек, который будет двигаться в нужном направлении и претендовать на место в „Торо Россо“. У него был шанс, мы ему предоставили возможность. Когда такое случается, ребята должны цепляться за неё руками и ногами», — приводит слова Хорнера Sky Sports.