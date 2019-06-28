Шварцман: могли взять поул-позишен, но машина отказалась ехать

Гонщик программ «СМП Рейсинг» и «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал технические проблемы в квалификации австрийского этапа Формулы-3, из-за которых он показал только 12-й результат.



«Квалификация прошла плохо. Это с одной стороны. С другой — у нас была хорошая скорость. Я уверен, что мы могли взять поул-позишен. Сто процентов, что стартовали бы спереди решетки. Но так обернулось, что машина отказалась ехать до финиша. Поэтому я проехал только один быстрый круг за сессию и остановился. Печально, обидно. Машина просто вырубилась — может, аккумулятор сел или ещё что-то, пока непонятно. Но завтра будет гонка, будем стартовать 12-ми, и я постараюсь прорваться как можно дальше вперёд, чтобы заработать хорошие очки», — заявил Шварцман в интервью «Чемпионату».



Прокомментировал итоги квалификации и Виталий Петров, который в 2019 году является тренером-консультантом Шварцмана.



«Сегодня соперникам повезло. Роберт был на голову выше и по секторам у него было хорошее время. Но технические проблемы не позволили ему продолжить квалификацию. При всём при этом 12-й результат — это не так уж и плохо, он не последний. Уверен, команда разберётся и всё исправит, завтра гонка и важно выступить там хорошо», — заявил Петров.

