Нестандартная проблема заставила Рено внести изменения в конструкцию DRS

Команда «Рено» внесёт изменения в конструкцию DRS в ходе Гран-при Австрии, после того как оба пилота столкнулись с нестандартной проблемой. Её суть состояла в колебаниях и вибрации закрылков. Глава «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил наличие проблемы и проинформировал, что в механизм DRS будут внесены изменения.

Даниэль Риккардо посетовал на проблему, выразив надежду, что специалисты разберутся, с чем связано её появление.

«Складывалось ощущение, что DRS сейчас станцует танго. Не знаю, с чем это было связано, я не специалист отдела аэродинамики. Но, очевидно, что ребята разберутся. Возможно, это случилось из-за ветреной погоды. Машина танцевала», — приводит слова австралийского пилота Motorsport.