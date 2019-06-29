Нестандартная проблема заставила Рено внести изменения в конструкцию DRS
Команда «Рено» внесёт изменения в конструкцию DRS в ходе Гран-при Австрии, после того как оба пилота столкнулись с нестандартной проблемой. Её суть состояла в колебаниях и вибрации закрылков. Глава «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил наличие проблемы и проинформировал, что в механизм DRS будут внесены изменения.
Даниэль Риккардо посетовал на проблему, выразив надежду, что специалисты разберутся, с чем связано её появление.
«Складывалось ощущение, что DRS сейчас станцует танго. Не знаю, с чем это было связано, я не специалист отдела аэродинамики. Но, очевидно, что ребята разберутся. Возможно, это случилось из-за ветреной погоды. Машина танцевала», — приводит слова австралийского пилота Motorsport.
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