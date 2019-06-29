Хорнер призвал изменить бордюры трассы в Австрии, РБ потерял из-за них £ 250 тыс
Свободные практики Гран-при Австрии 28 июня 2019 года ознаменовались большим количеством повреждений болидов. В ходе первой тренировки пилоты сломали девять антикрыльев. Три из них пришлось на «Ред Булл». Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер призвал изменить слишком высокие бордюры «Ред Булл Ринг», отметив, что случившееся в этот раз стоило конюшне пилоты £ 250 тыс.
«Это было вызовом. Мы потеряли три антикрыла, это будет стоить нам около £ 250 тыс. Мы не одиноки в этом вопросе. Уверен, что проблема этих бордюров будет обсуждаться. В последние несколько лет эти бордюры обсуждали не один раз. Нужны реальные сдерживающие факторы. Потому что пилотов словно приглашают атаковать их», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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