Титульный спонсор «Хааса» с 18 июля обязан отказаться от использования логотипа

28 июня прошло очередное судебное заседание по вопросу тяжбы титульного спонсора «Хааса» Rich Energy и британского производителя велосипедов Whyte, сообщает FormulaSpy. Последние обвинили Rich Energy и руководителя компании Уильяма Стори в использовании логотипа, похожего на лого торговой марки Whyte.



Напомним, ещё в мае 2019 года было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными. В итоге иск производителя велосипедов Whyte был удовлетворён и Rich Energy будет вынужден сменить логотип, более того — выплатить истцу денежную компенсацию.



На очередном заседании Rich Enegry отказали в возможности передать дело в апелляционный суд. По итогам заседании стало известно, что с 18 июля Rich Energy не может использовать свой логотип на любых продуктах. Компания обязана доставить производителям велосипедов все свои продукты, которые нарушают авторские права, а те, в свою очередь, имеют право уничтожить продукцию. Компания обязана раскрыть своим оппонентам в судебном споре весь объём продукции, которая была реализована в Великобритании. Помимо этого, Rich Energy обязана выплатить Whyte $ 45 тыс. в качестве компенсации.