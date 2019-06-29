Титульный спонсор «Хааса» с 18 июля обязан отказаться от использования логотипа

28 июня прошло очередное судебное заседание по вопросу тяжбы титульного спонсора «Хааса» Rich Energy и британского производителя велосипедов Whyte, сообщает FormulaSpy. Последние обвинили Rich Energy и руководителя компании Уильяма Стори в использовании логотипа, похожего на лого торговой марки Whyte.
Напомним, ещё в мае 2019 года было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными. В итоге иск производителя велосипедов Whyte был удовлетворён и Rich Energy будет вынужден сменить логотип, более того — выплатить истцу денежную компенсацию.
На очередном заседании Rich Enegry отказали в возможности передать дело в апелляционный суд. По итогам заседании стало известно, что с 18 июля Rich Energy не может использовать свой логотип на любых продуктах. Компания обязана доставить производителям велосипедов все свои продукты, которые нарушают авторские права, а те, в свою очередь, имеют право уничтожить продукцию. Компания обязана раскрыть своим оппонентам в судебном споре весь объём продукции, которая была реализована в Великобритании. Помимо этого, Rich Energy обязана выплатить Whyte $ 45 тыс. в качестве компенсации.
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