Менеджер Ферстаппена: нам комфортно в «Ред Булл», но мы хотим побеждать

Раймонд Вермёлен, менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал ситуацию с контрактом гонщика на следующий сезон.



«Подтверждаем, что в контракте Ферстаппена есть пункт о результатах, однако других комментариев о его содержании дать не можем. И команда, и Макс знают об этих условиях.



Наша цель — чтобы Макс Ферстаппен стал чемпионом мира с «Ред Булл», и мы делаем всё возможное для этого. Мы начали работать с «Ред Булл» в 2015 году, преследуя цель сделать Макса Ферстаппена самым молодым чемпионом мира в истории, и мы хотим следовать этой задаче и дальше. Думаем не только о следующем сезоне, но и о долгосрочных перспективах. Важно, что будет с командой, с «Хондой». Важны все детали. Нам комфортно в «Ред Булл», но в первую очередь мы хотим побеждать», — приводит слова Вермёлена Formule 1.