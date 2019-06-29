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Випс выиграл первую гонку Формулы-3 в Австрии, Шварцман — 5-й

Випс выиграл первую гонку Формулы-3 в Австрии, Шварцман — 5-й
Авто / Младшие серии 0

Юри Випс из команды Hitech Grand Prix выиграл первую гонку третьего этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Австрии. Эстонский пилот стартовал с третьей позиции, но уже к середине дистанции обогнал обладателя поул-позишен Маркуса Армстронга. Армстронг также уступил Максу Фьютреллу и финишировал третьим. Четвёртым финишировал Джехан Дарувала, а на пятое место под финиш прорвался россиянин Роберт Шварцман.

Шварцман стартовал с десятой позиции, но сразу же вышел на восьмое место, позже прошёл Леонардо Пульчини, а на последних кругах обогнал Педро Пике и Джейка Хьюза.

По итогам заезда Шварцман сохранил лидерство в общем зачёте, но отрыв россиянина от Дарувалы сократился до десяти очков. На третье место вышел Випс, Армстронг теперь занимает четвёртое место.

Вторая гонка этапа Формулы-3 стартует в воскресенье, 30 июня, в 10:35 мск.

Формула-3. Шпильберг, первая гонка (топ-10)

1. Юри Випс (Hitech) — 24 круга
2. Макс Фьютрелл (ART) +1,7
3. Маркус Армстронг (Prema) +2,3
4. Джехан Дарувала (Prema) +3,6
5. Роберт Шварцман (Prema) +5,6
6. Педро Пике (Trident) +7,4
7. Джейк Хьюз (HWA Racelab) +8,4
8. Лирим Цендели (Sauber Charouz) +8,9
9. Леонардо Пульчини (Hitech) +9,4
10. Ричард Версхор (MP) +13,2.

Положение в общем зачёте (топ-10)

1. Роберт Шварцман (Prema) — 80 очков
2. Джехан Дарувала (Prema) — 70
3. Юри Випс (Hitech) — 59
4. Маркус Армстронг (Prema) — 54
5. Педро Пике (Trident) — 35
6. Макс Фьютрелл (ART) — 29
7. Кристиан Лундгор (ART) — 24
8. Дэвид Бекманн (ART) — 15
9. Нико Кари (Trident) — 14
10. Джейк Хьюз (HWA Racelab) — 12.

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