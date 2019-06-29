Випс выиграл первую гонку Формулы-3 в Австрии, Шварцман — 5-й

Юри Випс из команды Hitech Grand Prix выиграл первую гонку третьего этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Австрии. Эстонский пилот стартовал с третьей позиции, но уже к середине дистанции обогнал обладателя поул-позишен Маркуса Армстронга. Армстронг также уступил Максу Фьютреллу и финишировал третьим. Четвёртым финишировал Джехан Дарувала, а на пятое место под финиш прорвался россиянин Роберт Шварцман.



Шварцман стартовал с десятой позиции, но сразу же вышел на восьмое место, позже прошёл Леонардо Пульчини, а на последних кругах обогнал Педро Пике и Джейка Хьюза.



По итогам заезда Шварцман сохранил лидерство в общем зачёте, но отрыв россиянина от Дарувалы сократился до десяти очков. На третье место вышел Випс, Армстронг теперь занимает четвёртое место.



Вторая гонка этапа Формулы-3 стартует в воскресенье, 30 июня, в 10:35 мск.



Формула-3. Шпильберг, первая гонка (топ-10)



1. Юри Випс (Hitech) — 24 круга

2. Макс Фьютрелл (ART) +1,7

3. Маркус Армстронг (Prema) +2,3

4. Джехан Дарувала (Prema) +3,6

5. Роберт Шварцман (Prema) +5,6

6. Педро Пике (Trident) +7,4

7. Джейк Хьюз (HWA Racelab) +8,4

8. Лирим Цендели (Sauber Charouz) +8,9

9. Леонардо Пульчини (Hitech) +9,4

10. Ричард Версхор (MP) +13,2.



Положение в общем зачёте (топ-10)



1. Роберт Шварцман (Prema) — 80 очков

2. Джехан Дарувала (Prema) — 70

3. Юри Випс (Hitech) — 59

4. Маркус Армстронг (Prema) — 54

5. Педро Пике (Trident) — 35

6. Макс Фьютрелл (ART) — 29

7. Кристиан Лундгор (ART) — 24

8. Дэвид Бекманн (ART) — 15

9. Нико Кари (Trident) — 14

10. Джейк Хьюз (HWA Racelab) — 12.